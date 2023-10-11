المنبر الثابت يصل أوقاف الوادي الجديد في 22 مسجدا

في اطار البرنامج الدعوي المشترك الذي يتم تنظيمه بمشاركة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حيث يناقش موضوع "تقديم المصلحة العامة على الخاصة وأثرها في استقرار المجتمعات وبناء الدول". حضر البرنامج العديد من الجماهير المسلمة، وتم تسليط الضوء خلال البرنامج على أهمية العمل الجماعي والتفاعل بين الأفراد والمصلحة العامة لمصلحة المجتمع بأكمله.

انعقد برنامج المنبر الثابت في مديرية أوقاف الوادي الجديد تم تنظيمه في 22 مسجدًا مختلفًا بينهم مسجد الكبير ومسجد الزهور وتمتع هذا البرنامج برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

أشد الحاضرين على أن المصلحة العامة هي المبدأ الذي يجب أن تتمحور حوله جميع الحكومات والأفراد في بناء الدول وتحقيق الازدهار. فالمصلحة العامة تعني العمل من أجل تلبية احتياجات ورغبات الجميع، دون التفريط في حقوق الأفراد أو المجموعات.

تطرق البرنامج الى الأثر الإيجابي الذي يترتب على تقديم المصلحة العامة، حيث يتم تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وأكد المتحدثون على أنه عندما يتعاون الأفراد والمجتمعات معًا لتحقيق المصلحة العامة، يكون هناك تعايش وتوازن وتعاضد يعزز قوة الدولة ويعمل على تعزيز التقدم والازدهار.

هذا وقد أشاد الحضور بمبادرة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في تنظيم هذا البرنامج الدعوي المشترك، حيث تعتبر مثل هذه المبادرات فرصة لتوعية الجماهير وتبادل الخبرات والمعرفة بين جميع أفراد المجتمع. وشدد الحضور على ضرورة إشراك المجتمع المدني والقطاعات الأخرى في تنفيذ المشروعات العامة والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار.

ويمكن القول بأن البرنامج الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في مديرية أوقاف الوادي الجديد قد نجح في إلقاء الضوء على أهمية تحقيق المصلحة العامة وأثرها في بناء المجتمعات. والآن، يجب أن يتبنى المجتمع هذا المبدأ ويعمل بتكاتف لتحقيق المصلحة العامة في مختلف المجالات، وبذلك ستتقدم الدولة نحو التقدم والتطور المستدام.