شكري في مؤتمر مع نظيره الإيطالي: توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين يحظى بأولوية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أجرى نقاشًا ممتازًا حول العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن إيطاليا هي الشريك الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي والشريك الرابع عالميًا.

وأشار إلى أن 20٪ من صادرات مصر تذهب إلى إيطاليا، وأن عددا من الشركات الإيطالية العاملة في مصر شركاء مهمون في جهود التنمية المصرية، متابعًا أن هناك ليس فقط إرادة قوية بين الجانبين لتوسيع التعاون من الناحية الاقتصادية وزيادة حجم الصادرات والشركات الإيطالية العاملة في مصر لصالح البلدين بل أيضًا خليط من الحضارات بين البلدين العريقين وبين الشعبين على مدى السنوات القليلة الماضية.

مناقشة ملف الهجرة

وقال شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن هناك روابط ثقافية عميقة بين البلدين ومن المهم التأكيد على التعاون في مجال التعليم.

وأشار إلى أن مشكلة الهجرة غير الشرعية قد تم تناولها، مشيرًا إلى أن العمل جار لحل المشكلة من وجهة نظر شاملة، سواء من وجهة نظر الأمن والجوانب الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لحل المشكلة، ومن وجهة نظر إمكانية حلها من وجهة نظر الهجرة القانونية والتنظيمية.