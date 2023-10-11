ورشة عمل حول "الوصول للطاقة المستدامة والعمل المناخي" بالبحر الأحمر

تشهد محفظة البحر الأحمر، ورشة عمل حول الوصول للطاقة المستدامة والعمل المناخي، بأحد فنادق الغردقة خلال الفترة ١١ و١٢ أكتوبر ٢٠٢٣، بمشاركة الدكتور نجيب أمين، رئيس فريق العمل لمشروع "كليما ميد" من اجل المناخ في جنوب المتوسط ، واسامة القعسماني خبير اول دعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية بمنطقة المشرق ، و بول تابت خبير غير رئيسى في تحضير خطط عمل الطاقة المستدامة والمناخ بمنطقة المشرق، وحضور اللواء ايهاب شنن مدير الادارة العامة لشئون البيئة ، مدير ادارة المجالس ، مدير وحدة السكان ،مدير الادارة العامة للبوابة الإلكترونية، مدير ادارة الاعلام البيئى، مدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة و ممثلى الإدارات المعنية بالديوان العام ومدن محافظة البحرالأحمر.

تم خلال الورشة استعراض استراتيجية العمل المناخي وتطبيقها بالتعاون مع العاملين المختصين بالمحافظة، مع مناقشة سبل دعم تنفيذها من خلال تعزيز قدرات هؤلاء العاملين.

وتناولت الورشة عدد من الموضوعات الهامة ، مثل تقديم ومراجعة خطط الطاقة والمناخ والمناقشة حول المشروعات الخضراء والطاقة المستدامة والمناخية ذات الأولوية في المحافظة. تم أيضًا عرض دليل إعداد خطط عمل الطاقة والمناخ ومناقشة سبل تدريب فريق العمل على استخدامها.

وركزت الورشة على تشكيل لجنة العمل المناخي بالمحافظة، وتم استعراض ملخص لأعمال اليوم الأول وأخذ التوصيات والاقتراحات لتمكين العمل المناخي في المنطقة.

وتم تقديم دليل تمويل مشاريع المناخ والطاقة، مع مناقشة سبل تدريب فريق العمل على تسهيل استخدامها وتطبيقها على المدى البعيد.

و في اليوم الثاني، سيتم مناقشة أمثل الطرق لتنفيذ وتمويل المشاريع ذات الأولوية و تحديد الخطوات المستقبلية.

كما تم التركيز على تنسيق العمل المناخي في مصر ومواءمة المبادرات المحلية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وخرجت الورشة بتوصيات مهمة لتعزيز السياسة المناخية والإطار القانوني والاستثمار في هذا المجال.