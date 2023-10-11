الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات اقامة مهرجان الهجن

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

يبحث محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات اقامة مهرجان الهجن والتراث ضمن الاحتفال  بالذكري 50 بانتصار أكتوبر

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا شاملا بحضور كافة الجهات المعنية والمشاركة في مهرجان الهجن والتراث، الذي ستم فعالياته في الفترة من 20 الى 22 اكتوبر الجاري بالتعاون مع اتحاد الهجن، ووزارة التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والثقافة.

واشار المحافظ، أن تلك الفعاليات تتم في اطار الاحتفال بالذكرى 50 لنصر اكتوبر المجيد يشمل المهرجان حفل فني بحضور احد النجوم المصريين، وعروض فنية للدراجات، وعرض المنتجات البدوية والاشغال اليدوية.

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الجريدة الورقية