المفوضية اللاجئين: الحروب الثقافية تسيطر علي العالم ..والكراهية والأخبار مغلوطة في تزايد

حذر فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من الأحداث المتتالية في العالم، قائلاً" أن العالم منقسم ومجزأ بشكل متزايد".

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الذى انعقد في جنيف، بحضور 108 دول أعضاء، أمام اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية .

الحروب الثقافية

قال غراندي، إن الحروب الثقافية تزداد يومًا بعد يوم، بغرض الانقسام بيننا وبينهم، لذلك العالم منقسم ومجزأ ومنغلق على نفسه بشكل متزايد، موضحًا بأن كثير السياسيين يعتقدون بأن التعاون هو الاستسلام.

وأضاف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن العالم ينتشر من العنصرية والكراهية الأجانب والاحتقان وزيادة المعلومات المضللة والكراهية الدينية وخطاب الكراهية.

وأوضح أن الأمم المتحدة، تواجه واحدة من أصعب اللحظات في تاريخها، حيث يتزامن عدد قياسي من اللاجئين والنازحين من نقص التمويل، مضيفًا من وجود 110 ملايين اللاجئين والنازحين في كافة أنحاء العالم، أجبر معظمهم على القرار من منازلهم بسبب الصراع.

وفي العام الماضي، استجابت المفوضية لـ 44 حالة طوارئ جديدة في 31 دولة، وهو "سجل مروع لعدد الأزمات في عام واحد".

نقص التمويل



وتأتي الأزمات في الوقت الذي تواجه فيه الوكالة عجزًا في التمويل بقيمة 650 مليون دولار في عام 2023.

وأضاف غراندي أن التوقعات "لعام 2024 أكثر إثارة للقلق، وهي الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لنا ولشركائنا الأقرب، مثل برنامج الأغذية العالمي، الذي يلعب دوراً لا غنى عنه في توفير الغذاء للاجئين".

إن عواقب العجز المالي صارخة، مما يؤثر على اللاجئين والنازحين ويشكل ضغوطاً على البلدان المضيفة التي لا تزال أكبر الجهات المانحة للاجئين.

فضح الأسطورة



وشدد غراندي أيضاً على أن غالبية اللاجئين لا يتوجهون إلى "دول غنية" بل يتواجدون "في بلدان مجاورة لبلدانهم".

"دعونا ندحض الأسطورة القائلة بأن جميع اللاجئين والمهاجرين يتجهون إلى البلدان الغنية. وقال إن الكثيرين أو حتى معظمهم سيخرجون عند أول فرصة آمنة وقابلة للتطبيق إذا كانت متاحة.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تشدد فيه العديد من الحكومات ضوابطها على الحدود.

وحثت المفوضة السامية البلدان على احترام حقوق الفارين من الصراع أو الاضطهاد المكفولة بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وقال: "أطلب منكم بكل جدية أن تركزوا على الأقل على المجالات التي يمكن أن نتفق عليها، وخاصة أن الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الصراع أو الاضطهاد لديهم حقوق كبشر وكلاجئين ونازحين".