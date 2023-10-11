بوتين مُوجهًا رسالة لإسرائيل وحماس: "اتركوا النساء والأطفال"

دعا الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إسرائيل وحركة حماس إلى "ترك النساء والأطفال وشأنهم، وليُتقاتل الرجال فيما بينهم"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بوتين: "يجب علينا أن نسعى جاهدين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وترك الأطفال والنساء وشأنهم".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه خلال إنشاء دولة إسرائيل كان هناك حديث أيضا عن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا لم يحدث أبدًا.

ووفقًا للرئيس بوتين، حاولت الولايات المتحدة استبدال حل المشاكل السياسية بـ"الصدقات" المقدمة إلى فلسطين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استعداده للدخول إلى غزة:

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه يستعد للدخول إلى غزة، مُؤكدًا أن كُل الخيارات مطروحة على الطاولة، حسبما أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك، مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، حيث تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنًا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي مرارًا استعادة السيطرة على مستوطنات الغلاف، أكدت كتائب القسام، الأربعاء، استمرار المعارك في غلاف غزة، معلنة أنها تمكنت من استبدال مقاتليها في عدد من المحاور.

وقالت في بيان: "تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"- عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا".

وكانت كتائب القسام أعلنت توجيه ضربة صاروخية كبيرة اليوم إلى عسقلان، كما أعلنت قصف مطار " بن غوريون" برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين.