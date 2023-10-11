التفاصيل الكاملة| فى واقعة العثور على جثة شاب بها طلق ناري فى الرقبة على باب شقته

تواصل نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة العثو على جثة شاب أمام باب شقته بمساكن عين شمس، بها أثار طلق ناري في الرقبة، وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث

وانتقل فريق من النيابة العامة لمحل الواقعة، وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنه يرتدي تي شيرت حملات باللون الأسود، وشورت موف ذو شعر أسود بدون لحية، وذو بشرة قمحية اللون حافي القدمين ومصاب بطلق ناري بالرقبة من الجهة اليسرى.

ومن جانبها صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من الأهالي يفيد وجود متوفي بمسكنه عقب سماع صوت عيار ناري بمساكن عين شمس، وبالانتقال أن العقار محل الواقعة يتكون من 5 طوابق والطابق على شقتين والشقة محل الواقعة بالطابق الرابع يسار السلم مكونه من غرفة وحمام ومطبخ وتبين أن باب الشقة مفتوح وعثر على جثة أحمد محمود بالغ من العمر 25 سنة بدون عمل، والجثة مسجاه على ظهرها خلف باب الشقة من الداخل.

وكشفت تحريات مباحث القاهرة وجود خلافات بين المجني عليه وأحد أصدقائه بسبب خلافات حول ابتزاز المجني عليه لإحدى السيدات لعلاقاتها بصديقه ووجود صور لها، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق له يدعى مصطفى تهامي 28 سنة قهوجي، مقيم بمساكن عين شمس وأصل بلدته مركز ديرمواس المنيا، وأنه ارتكب الواقعة بالمساعدة شقيقه تهامي محمد بالغ يبلغ من العمر 25 سنة قهوجي ومقيم نفس العنوان، حيث قاما بقتل المجني عليه عمدا باستخدام سلاح ناري انتقاما منه وثأرا لشرف الأول وهذا ما أسفرت عنه تحرياتنا، وتم ضبط المتهمين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.