وفد من الأهلي بالإمارات للاتفاق على الزي الخاص بموسم 2024/2025

توجه وفد من شركة الأهلي لكرة القدم اليوم الأربعاء إلى الإمارات، يضم كلا من خالد عبد القادر عضو مجلس إدارة الشركة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، القائم بأعمال المدير التنفيذي، وينضم لهما الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والمتواجد حاليًّا بالسعودية.

يعقد الوفد عدة جلسات مع مسئولي شركة «أديداس» للاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالزي الخاص بالفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين بالنادي موسم 2024/2025.

كما يبحث الوفد مع شركة «أديداس» سُبل تدعيم الشراكة وتحقيق مكاسب للطرفين على كافة الأصعدة.

يذكر أن الكابتن خالد بيبو قام أمس مع وفد «فيفا» بتفقد الملاعب المخصصة للتدريبات ‏ومباريات الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية ‏خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل. ورافق الكابتن خالد بيبو، في رحلته الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري ‏الأبطال على حساب الوداد المغربي في النسخة الماضية.‏