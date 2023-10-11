ترسيم الحدود بين بني سويف والمحافظات المجاورة 

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعاً بأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة لترسيم الحدود بين المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك بحضور الجهات ذات الصلة من الوحدات المحلية هيئة المساحة التخطيط العمراني والاستثمار، والأملاك ، والشئون القانونية.

واستعرض الاجتماع مستجدات الخرائط المساحية الخاصة بالحدود والإحداثيات الإدارية والاتفاق على الإجراءات المطلوبة لوضع تصور مشترك للحدود الإدارية بينهم ،حيث أكد السكرتير العام على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، "التنسيق وتضافر الجهود لتذليل المعوقات التي قد تظهر خلال تنفيذ الأعمال مؤكدًا على ضرورة تواجد مندوبين من الوحدات المحلية بكل مركز "كل في نطاقه" للوقوف على الأعمال والخطوات التي يتم تنفيذها في هذا الجانب

حضر الاجتماع رئيس مدينة بني سويف هاني الجويلي ، رئيس مدينة سمسطا نشأت معبد ، رئيس مدينة اهناسيا ناصر سيف ، رئيس مدينة الفشن محمد بكري رئيس مدينة الواسطى حمادة راضي رئيس مدينة ناصر علي يوسف ، رئيس مدينة ببا مدحت صلاح مدير عام الشئون القانونية محمد سيد مدير التخطيط العمراني بالمحافظة رامي رجب مدير عام الأملاك أحمد ابراهيم ، مدير خدمة الاستثمار سلمي فتحي ، وباقي أعضاء اللجنة من هيئة المساحة والتنفيذيين المعنيين