معقل الاخوان.. حملة مواطن لدعم مصر بالخارج تزور مدينة جراتس النمساوية ثاني أكبر مدينة يتواجد بها مصريون

قامت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا بزيارة لمدينة جراتس النمساوية ثاني أكبر مدينة يتواجد بها مصريون بعد العاصمة النمساوية فيينا.



وقال حسام بازينة منسق حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا أن الزيارة تأتي ضمن نشاطات الحملة الساعية إلى الوصول لكل المدن النمساوية التي يقيم بها مصريون وذلك بهدف حث وحشد أبناء الجالية المصرية بالنمسا للمشاركة في العملية الانتخابية ودعم الانتخابات بمصر.



ومن ناحيته قال بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج مسؤول حملة مواطن في أوروبا أن مدينة جراتس من أصعب المدن النمساوية في العمل على الأرض والحشد نظرا لأنها معقل جماعة الإخوان الإرهابية حيث كانت مرشحة لوراثة لندن لتصبح المقر الرسمي للجماعة في أوروبا.



وأضاف بهجت العبيدي أنه نتيجة للتواجد الكبير لجماعة الإخوان بمدينة جراتس قمنا بتشكيل حملة خاصة للمدينة من المصريين الوطنيين المؤمنين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يرأسها الزميلين علي شعراوي وضياء الدين محمد شعراوي واللذين أطلقنا أيديهم لضم كل من يرون فيه الكفاءة لتحمل المسؤولية في المهمة الوطنية.

ومن ناحيته توجه كل من علي شعراوي وضياء الدين شعراوي بالشكر لإدارة الحملة بالنمسا على الثقة الغالية، واعدين ببذل أقصى جهد في المهمة الوطنية ومواجهة كل الشائعات المغرضة والتعريف وعرض حجم الإنجازات الهائل الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوضيح حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية والذي يجعلنا جميعا في تكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة ودعم مصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

تصويت المصريين بالخارج

وقد كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن آليات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024 خلال لقاء المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مع السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الهيئة، وذلك من خلال الاتفاق على توجه الناخب المصري المتواجد فى الخارج بشخصه إلى مقر البعثات الدبلوماسية الممثلة فى السفارة أو القنصلية المصرية التى تتضمن لجان فرعية والإدلاء بصوته مباشرة واختيار مرشحه ووضع بطاقة الاقتراع فى صندوق الانتخابات.

وتعد طريقة التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024 مختلفة عن طريقة التصويت التى كانت فى اخر انتخابات برلمانية ومجلس الشيوخ فى 2020 حيث كان يقوم الناخب بالتسجيل إلكترونيا ثم سحب بطاقة الاقتراع والتصويت وإرسالها بالبريد وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، بينما فى الانتخابات الرئاسية 2018 كانت بذات طريقة الرئاسية 2024.

received_1158505722180601

received_847169447038891