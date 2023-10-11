محافظ أسيوط يشهد احتفالية التعليم باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بمدرسة الجامعة الإعدادية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية التعليم باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة بمدرسة الجامعة الإعدادية الموحدة، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والإعتزاز مبديًا سعادته بهذا الحفل ومشاركته لأبنائه الطلاب احتفالية ذكرى نصر أكتوبر العظيم وهو ما يعكس وعي الطلاب بهذا الحدث التاريخي ويدل على إنتاج جيل مستنير قادر على استكمال بناء الوطن وتساهم في تشجيع الطلاب لصقل خبراتهم ومواهبهم المختلفة.

جاء ذلك بحضور العميد محمد الطنطاوي المستشار العسكري بالمحافظة، وعبدالعزيز زنار وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بمديرية التربية والتعليم، وعيون ابراهيم رئيس حي غرب أسيوط، ومديري بعض الإدارات التعليمية المختلفة، وميرفت ابراهيم مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وقيادات المديرية والطلاب والطالبات المشاركين في الاحتفال من المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بمراحلها التعليمية المختلفة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورية ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها عروض وفقرات الاحتفال بقاعة المسرح المركزي لمديرية التربية والتعليم بالمدرسة والتي تضمنت أغاني وطنية كـ (مصر يا أم الدنيا يا ، عاش الل قال ، حلوة بلادي السمرا ، بسم الله الله أكبر ، يا بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي ، بحبك يا مصر "غناء فردي" ، بلادي اسلمي ، يا اغلي اسم في الوجود ، يا دنيا سمعاني ، تسلم الأيادي ، ...) وغيرها وذلك لكورال وفرق طلاب مدارس (ناصر الثانوية العسكرية ، والنهضة الاعدادية بنات ، والجهاد الابتدائية ) التابعة لإدارة أسيوط التعليمية ، ومدرستي (أحمد عبدالرحيم الثانوية بنات، والإعدادية بنين) التابعة لإدارة القوصية التعليمية ، ومدرسة الشهيد فرغلي سعد التابعة لإدارة منفلوط التعليمية فضلاً عن مدرسة النور للمكفوفيين ومدرسة الأمل للصم بنات بأسيوط.

وأشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالعروض الفنية والثقافية المختلفة للفرق الطلابية المشاركة في الاحتفالية والتي تدل على وجود مواهب بين طلاب وطالبات المدارس وتدريبهم بطريقة متميزة، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة لصقل مواهبهم خاصة في ظل دعم ومساندة العاملين بالتربية والتعليم بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية، مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتنظيم الفعاليات والأنشطة الطلابية بالمدارس على مستوى المحافظة وبكافة مراحلها التعليمية لما لها من تأثير على عقلية وشخصية الطلاب وهو ما ينعكس على تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال القادمة.

وشهد المحافظ، والحضور فقرات استعراضية ورياضية لعدد من الطلاب وفرق الكشافة بفناء مدرسة الجامعة حرص التلاميذ والمعلمين ومشرفي الأنشطة الفنية على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ وقيادات مديرية التربية والتعليم.