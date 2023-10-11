تفاصيل انقطاع الكهرباء عن 2 مليون مواطن في غزة (شاهد)

قال رفيق مليحة مدير عام محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة: “إنّ تمّ إيقاف محطة الكهرباء اليوم في الساعة الثانية والنصف مساءً بسبب نفاد كمية الوقود الموجودة هناك، وهي الوحيدة في قطاع غزة وتخدم نحو مليوني شخص يعيشون هناك”.

أضاف "مليحة"، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة لا توجد كهرباء لديهم، وبالتالي فإن كل نواحي الحياة تكاد تكون معدومة.

نوَّه إلى أ الكهرباء لا تستخدم في الإنارة فقط، ولكن في تزويد المياه والمستشفيات والمرافق العامة، وما تبقى فقط مولدات احتياطية صغيرة في بعض المناطق.

معابر قطاع غزة:

تابع:"كل الوقود الذي تحتاجه هذه المحطة عن طريق معابر قطاع غزة، ولكن تم إغلاق المعابر وقطع المغذيات الكهربية الأخرى، والمستشفيات تعمل على المولدات الاحتياطية وستستمر ساعات فقط".

محطة توليد الكهرباء:

واصل مدير عام محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة: "للأسف لا يمكن إدخال أي وقود من أي مكان وستتوقف تمامًا بعد نفاد الوقود، وللأسف ليس هناك أي خيارات أمامنا".

