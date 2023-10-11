نظمت كلية التجارة بجامعة أسيوط، بالتعاون مع مركز دراسات المستقبل، ندوة؛احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر الخمسين بعنوان: "حرب أكتوبر : دروس في الاستراتيجية، وسياسات الحروب"، حاضر فيها؛ الدكتور محمد أحمد عدوي ، أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط.



وشهدت الندوة حضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورعلاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة ، والدكتورة أمل الدالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ بمشاركة أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، وطلاب وطالبات كلية التجارة.

وتضمنت الندوة مقولات الزعماء والقيادات المصرية، والعربية، والعالمية عن الحرب، وتحليل الصحف العالمية لها. وتناولت ؛ البيئة المحلية، والإقليمية، والعالمية إبان الحرب، والتخطيط والإعداد للحرب، وأسبابها ودوافعها، وإدارة القيادة السياسية للحرب، والدور البطولي للقوات المسلحة في إدارة الحرب في مراحلها المختلفة، ونتائج الحرب على مصر، والوطن العربي، والتسويات السياسية بعد الحرب .

جدير بالذكر، أن الاحتفال؛ شهد

إلقاء الدكتورة أمل الدالي شعراً عن ذكرى حرب أكتوبر، وندوة ذاتية طلابية حول الدروس المستفادة من حرب أكتوبر.

"حرب أكتوبر دروس فى الاستراتيجية وسياسات الحروب" ندوة تثقيفية بكلية التجارة بأسيوط