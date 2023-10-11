السجن 3 سنوات للمتهمين بتجارة الحشيش فى مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة "الحشيش"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما، فى مدينة نصر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار في دائرة قسم مدينة نصر.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، والذى قال أنه حصل على معلومات تفيد بقيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، فقام باستصدار أمر بضبطهما، وبالتوجه لمكان تواجدهما تم ضبطهما، وبتفتيشهما عثر معهما على كمية من مخدر الحشيش وهاتفي محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين خلال التحقيقات اعترفا بحيازة مخدر الحشيش بقصد ترويجه على عملائهم ، ًوالهواتف المحمولة للتواصل معهم ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.

يذكرأن متعاطى مخدر الحشيش يشعر عند ترك المخدر يشعر بالاكتئاب ويستمر الاكتئاب الناتج عن التوقف عن الحشيش حتى يعود الدماغ إلى طبيعته، ويبدأ نظام المكافأة في المخ في القيام بوظيفته “تنظيم الحالة المزاجية” بالشكل الطبيعي مرة أخرى، وذلك من خلال علاج إدمان الحشيش وتحديدًا مرحلة “التأهيل السلوكي المعرفي” والتي تتضمن علاج الأضرار النفسية الناتجة عن الحشيش وعلى رأسها الاكتئاب.



