تياجو الكانتارا يقترب من العودة لبرشلونة مرة أخري

يبحث فريق برشلونة في الوقت الحالي إمكانية ضم لاعبه السابق تياجو الكانتارا في موسم الإنتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد إقتراب نهاية عقده مع فريق ليفربول.

حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الظروف المادية التي يمر بها الفريق الكتالوني تجعله يبحث عن اللاعبين أصحاب العقود المنتهية لتوفير الموارد المالية مثل صفقات جوندوجان، اندرياس كريستنسن وفرانك كيسي.

وأكدت الصحيفة أن النادي الكتالوني يبحث عن إستعادة لاعبه السابق تياجو الكانتارا الموسم المقبل، حيث أن اللاعب يخوض موسمه الأخير ع الريدز وينتهي تعاقده بنهاية الموسم ليصبح لاعبًا حرًا.

ويعاني نادي برشلونة الإسباني من الديون التي وضعتهم في موقف صعب للغاية خلال السنوات الأخيرة، والتي أبعتدت الكتالوني عن اتمام الصفقات.

أكدت تقارير إسبانية أن الديون التي يحتاج الكتالوني لتسديدها للأندية الاخرى وصلت إلى 207 ملايين يورو، للاندية التي باعت عقود لاعبيها للبلوجرانا.

الديون تحاصر برشلونة بسبب صفقات 2022

وكان أغلب هذه الديون بسبب الصفقات التي تعاقد مع النادي خلال الميركاتو الصيفي لعام 2022 بالتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي من نادي بايرن ميونخ الألماني، بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي، وغيرهم من الصفقات.

وهناك دين 62 مليون يورو من المقرر أن يدفع برشلونة لنادي ليدز يونايتد، منها 24 مليون يورو في الموسم الحالي بجانب 38 مليون أخرى ستدفع مستقبلاً على دفعات.

بجانب صفقة روبرت ليفاندوفسكي التي انتقلت للكتالوني من بايرن ميونيخ، ويُطالب برشلونة بدفع مبلغ 10 ملايين يورو في الموسم الحالي و 21 مليون أخرى على دفعات.

بالإضافة إلى 13 مليون سيدفعها الكتالوني لنادي مانشستر سيتي هذا الموسم نظير صفقة فيران توريس، من بين 21 مليون يورو من المقرر ان يدفعها النادي للسيتيزنس.

يتوجب على إدارة برشلونة أن تدفع مبلغ 89 مليون يورو من الديون في الموسم الحالي، بالإضافة إلى 118 مليون يورو سيتم دفعها خلال السنوات المقبلة وهو دين مؤجل يصل إلى 207 مليون يورو.