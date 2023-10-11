ناشر كيني يسحب كتابا مدرسيا مثيرا للجدل يصور النبي محمد

احتج عشرات المسلمون وشيوخ الدين وأولياء أمورهم، بعد نشر كتاب يحتوي صورة للنبي محمد صلي الله عليهم وسلم، علي الفور سحبت الشركة الكينية الكتب من السوق.

أعرب المجتمع الإسلامي، عن حزنه بتلك الكتاب دون التوضيح علي محتوي، قائلين:" مخاوفه بشأن الطبيعة التجديفية لتصوير النبي ومطالبة الطلاب بتلوين الرسم".

شركة مينتور

واعترفت شركة مينتور للنشر بفداحة خطأها، وأعربت عن أسفها لإدراج الرسم المثير للجدل في كتابها عن الدراسات الإسلامية المخصص لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي.

وفي كينيا، حيث يعتنق حوالي 11% من السكان الإسلام، تحمل هذه الخطوة أهمية كبيرة، لأنها تتناول مسألة دينية حساسة.

تعتبر تصوير النبي محمد قضية حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين، لأنها تتعارض مع المعتقدات الإسلامية التقليدية التي تحظر صراحة التمثيل البصري لكل من النبي والله (الله).

عالم مسلم

ووصف الشيخ ريشارد رجب رمضان، وهو عالم مسلم من مدينة مومباسا الساحلية، محتوى الكتاب بأنه "خطير" على الأطفال الصغار وأكد أن مثل هذه الصور يمكن أن تؤدي حتى إلى الصراع.

وفي رسالة موجهة إلى المجتمع الإسلامي، أقرت شركة مينتور للنشر بالطبيعة التدنيسية للمحتوى الموجود في كتابها، المعروف باسم "موسوعة مينتور من الدرجة الثانية". تم إدراج الرسم المعني عن غير قصد في الكتاب وتم تحديده عن طريق الخطأ على أنه صورة للنبي محمد.

قدمت جوزفين وانجوكي، مديرة Mentor، اعتذارًا صادقًا وصادقًا عن هذا الخطأ وتعهدت بمنع تكرار مثل هذه الأخطاء. بالإضافة إلى ذلك، أكد الناشر أنه سيتم إزالة الرسم المسيء من جميع الطبعات المستقبلية، والتزم بالتعاون مع مجلس التعليم الإسلامي لمراجعة كتالوج الكتب بالكامل.

وننصح جميع المعلمين والطلاب ومديري المدارس الذين بحوزتهم الكتاب بإعادته إلى الناشر. وأشاد الشيخ رمضان بهذا القرار بسحب الكتب، لكنه حث الناشرين على التشاور مع الزعماء المسلمين قبل نشر أي مواد تتعلق بالدراسات الإسلامية.