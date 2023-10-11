الكشف على 1354 مريض فى قافلة علاجية بقرية أم الرزق بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية ام الرزق مركز شربين والتى تبعد عن مستشفى شربين المركزي 19 كم، وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، حيث تم توقيع الكشف على1354 مريضاً .

وضمت 11 عيادة منهم 7 متنقلة (2 باطنة– 2 أطفال - جراحة - رمد - تنظيم أسرة ) متنقلة والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد تم الكشف على باطنة 287 ، أطفال 186 ، جراحة 176 ، جلدية 124 ، رمد 181 ، أسنان 158 ، عظام 157 نسا وتنظيم اسرة 185

وتم إجراء عدد 161 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 69 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ75مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 30 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 45 ندوة تثقيفية ، و 107حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم