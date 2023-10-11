جامعة قناة السويس تحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الندوة التثقيفية السابعة والأربعين، بقاعات المؤتمرات الكبرى في رحاب جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية،

والدكتورة سهير ابو عيشه أمين عام الجامعة، والسادة نواب الإسماعيلية بمجلس النواب والشيوخ، وعمداء ووكلاء و أساتذة الجامعة و الطلاب والعاملين بها.

وشارك فيها الشيخ عصام الروبي من كبار علماء الأزهر الشريف، و الفنان صبري فواز .



ونسق للندوة مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس في كلمته- أننا نثمن جهود قوات الدفاع الشعبي المتميزة في تثقيف الشباب المصري، وتنمية وعيهم ومداركهم بحرب لم يشــــهدوها، ولم يعاصــروا أحداثها، ولكنهم يعيشـون نتاج الانتصـار والعبور الذي تحقق.



فمن خلال مثـل هـذه الندوات التي نحرص على تقديمها لشبابنا بالجامعات المصرية- فإننا نسـعى لتنمية روح الولاء والانتماء لـدى أبنـائـنـا الطلاب،

ليحيطوا بحرب ملأت الأســـــماع والقلوب، وليعرفوا التضـحـيـات التي قدمها الشـعـب والجيش المصـري العظيم من أجـل تراب هـذا الوطن الغالي .. وتكون دافعا لهم لبناء غد أفضل، وحاضر مشرق ملئ بنجاحاتهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم.



وأوضح رئيس الجامعة، إننا حين نحتفل اليوم بهذا النصـر العظيم، لا نراه

ذكرى، إنما هو نصر قائم بنتائجه، وآثاره، لا نبالغ إذا قلنا أنه سيظل ممتدا حتى أجيال قادمة، مؤكداً أن جامعة قناة السويس التي تعد نتاجا لهذا النصـر، وتلك المدينة الباسـلة والتي نتواجد بها اليوم نعيش فيها أحراراً، لافتًا إلى ان نملك أرضـنـا وقرارنا كل ذلك بفضـل انتصار أكتوبر العظيم، ولقد شـرفت الجامعة والإسماعيلية بوجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السـيسـي، الذي وجه بدعم الابتكار والمبتكرين؛ ففي لقـائـه بطلاب الجامعات خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصـر هنا في رحاب جامعة قناة السـويس - أعلن فخامة الرئيس عن مشـاركة صندوق تحيا مصـر في مبادرة دعم الابتكار والمبتكرين بين الشباب المصري.

ولفت إلى أننا نرحب اليوم بشبابنا سـواعد مصـر الفتية، وقاطرة التنمية بها و نؤكد على وجود روح أكتوبر المجيدة التي تعيش داخلنا، نحيا ونكمل بها المســــير نحو وطن للعلا يعلو ويرقى، وجمهوريـة جـديـدة نبنيها بفكر وعقول وأيدي شــبابنا الغالي، لقد علق

الرئيس على لقائه في ذكرى المولد النبوي وقـال"كيف يقلق من يملك شــبابا مثل شـــــبابنا المصري الواعد.. ونحن نؤكد على هذا،فشـباب مصـر وجيشها العظيم الذي حقق نصـر 73، أنتم أبناء الجامعة- الجيل الجديد الذي يحقق النصر المأمول.

ونقل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، رسالة تحية للحضور من الفريق محمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة، معربا عن خالص سعادته بتواجده في جامعة قناة السويس العريقة، بيت العلم و المعرفة

مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر والاعتزاز عندما يتصفح أمامه وجه كوكبة من شباب الجامعة، مؤكداً أننا هنا من أجل مشاركتهم بناء جسر قوي، تعبر به الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة، ومشددا على أن المشروعات القومية الكبرى تهدف إلى استغلال طاقات الشباب، وغيرت الماضي إلى مستقبل حالم، وفتحت آفاق واسعة لتحقيق الذات.



وأضاف قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أن مشروع حياة كريمة يعد فرصة عظيمة لإحداث تنمية في المناطق الأكثر احتياجا ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، واضاف أن احتفالات اليوم تأتي في ذكرى نصر أكتوبر العظيم الذي سيظل معجزة بكل المقاييس يشهد لها الجميع بالفخر والاعتزاز.



وحرص قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، على الإشادة بالعروض والأعمال الفنية التي تم تقديمها،

مشيدا بالمجهود الذي قام به العقيد فادي فريد مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، خلال الإعداد والتجهيز لهذه الندوة، موضحاً أنها تدعو للعزة والفخر وتأصيل المفاهيم الوطنية وتنمية الوعي القومي المجتمعي، مؤكدا أن الهدف الأساسي لعقد الندوات التثقيفية هو تحصين كافة أطياف المجتمع من الأفكار الهدامة التي تسعى إلى نشر الفتنة، وهدم المجتمع من خلال ما يعرف بالجيل الرابع للحروب.



وتهدف إلى تحقيق الإدراك والوعي الكامل بالأحداث المحيطة، مشيراً إلى أن قضية الوعي هي قضية مصر الأولي، فالعلم هو السبيل والغاية لتحقيق التنمية والتطوير، وتعزيز طاقات الشباب لتحقيق التقدم والازدهار، مشيراً إلى أن الشباب هم عماد الوطن وقوته.



وأكد الفنان صبري فواز، في كلمته أنه يشعر بالفخر والشرف لمشاركته هذا الحفل العظيم، من داخل قلعة العلم بمحافظة الاسماعيلية، و في حضور عمود العائلة المصرية المتمثل في القوات المسلحة، موضحا أن الحضارة المصرية هي من استطاعت تحويل البشرية منذ قديم الزمن من مرحلة الصيد إلى مرحلة الاستقرار والزراعة والبناء، مؤكدا أنه يتشرف بأنه كان جندي بالجيش المصري عندما كانت مصر تتسلم آخر جزء من أراضيها وهي طابا، مشيرا إلى أن تجربته بالجيش المصري كانت تجربة غنية و عظيمة، استطاعت أن تبني شخصيته وتعلم منها الكثير.



وتضمنت فقرات الندوة التثقيفية

عرض فيلم وثائقي عن "50 سنة حرب أكتوبر "والذي أعدته إدارة الشئون المعنوية، تبعها فقرة من الإنشاد الديني أداها الطالب شعبان جمال.



اعقبها محاضرة بعنوان " مصر الطيبة بالعلم و العمل و الانتماء "، ألقاها الشيخ عصام الروبي أحد كبار علماء الأزهر الشريف.



ثم قام فريق طلاب الجامعة المسرحي بعرض مسرحية بعنوان " حكاية متتنسيش ".



وفي ختام الندوة تم تكريم أسر الشهداء، و تكريم ذوي الهمم، و تبادل الدروع، والتقاط الصور التذكارية واختتمت الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.