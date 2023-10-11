استشاري جهاز هضمي: القضاء على فيروس سي قصة نجاح لمصر

قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني، إن القضاء على فيروس سي يمثل قصة نجاح مصرية بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وأضاف “المنيسي” خلال حوار مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء أن مصر أصبحت تمتلك خريطة صحية للأمراض المنتشرة بالبلاد.

ونوه إلى أن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن ضمنها مبادرة 100 مليون صحة قامت بعمل مسح شامل وشبه إجباري لـ92 مليون مواطن مصري.

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في كل القطاعات الصحية بالتوازي وفي نفس التوقيت.

وتابع أن هناك 5400 مركز للخدمات الطبية الأولية وطب الأسرة والمجتمع تغطي 27 محافظة على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن هذه المراكز تقدم خدمات التوعية والتطعيمات والكشف المبكر عن الأمراض ورعاية المسنين والأطفال.