تفاصيل سرقة فيلا سيدة أجنبية بالغردقة

تلقى قسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر، بلاغا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بفيلا بدائرة القسم، يفيد اكتشافها سرقة محتويات فيلاتها (شاشة تليفزيون – جهاز "لاب توب"- مكواة شعر – سماعة لاسلكية - بعض المتعلقات الشخصية).



سرقة فيلا بالغردقة

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم)مُستخدمان سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية".



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي سياق منفصل ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل ابن خاله في إحدى قرى أبو النمرس، بسبب خلافات بينهما.

وتبين من التحقيقات أن المتهم اعتدى عليه خلال مشاجرة، مما أدى إلى مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في قرية بأبو النمرس، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين مقتل شخص على يد ابن عمته، خلال مشاجرة، نتيجة خلافات بينهما.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أدلى خفير بمصنع بلاستيك في منطقة أبو النمرس، باعترافات تفصيلية عن الواقعة أمام جهات التحقيق.

واعترف الخفير أنه يعمل بنفس المصنع لحراسته، ونشبت بينه وبين الضحية خلافات في وقت سابق، ويوم الواقعة اعتدى على المجني عليه بالسب والشتم، وأطلق عليه عيارا ناريا أودى بحياته واستولى على السيارة التي كان يستقلها وفر هاربا.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة مقتل سائق بأبو النمرس وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق بمصنع للبلاستيك -كائن بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية.

بالانتقال والفحص تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام (خفير بالمصنع "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم فـى الواقعة (طبنجة "مُبلغ بسرقتها").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.