تحرير 111 محضرًا خلال حملات تموينية بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وتمكنت الحملة من تحرير 111 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية.

وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية، تم تحرير 26 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للبيع بأزيد من السعر، و29 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و8 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، وكذلك 2 محضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري).

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 7 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و19 محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضران لعدم وجود سجل بالمخبز.

‏‎وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط أحد المحال التجارية وبحوزته 1500 قطعة من الحلوى منتهية الصلاحية عبارة عن (جبن، عصائر، مشروبات، ومصنفات لحوم) بحي ثالث، كما تم ضبط 1300 عبوة مياه غازية وبسكويت منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأكد أحمد منصور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، انه تم تكليف المهندس عبدالحميد حسين مدير الرقابة التموينية بالمتابعة الدائمة على جميع المراكز والقرى التابعة للمحافظة وعمل تقرير يومى عن المخالفات ونتائج الحملات التموينية وعرضها على الوزير المحافظ فهمى بشارة

وشدد محافظ الإسماعيلية، على استمرار الحملات التموينية بكافة المراكز والمدن لإحكام الرقابة على الأسواق ولمنع التلاعب في الأسعار أو احتكار المنتجات.



للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها وعدم احتكار السلع والغش التجاري.