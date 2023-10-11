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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد شوقي نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين

الأهلي
الأهلي

قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، عقب اجتماعه اليوم الأربعاء تعيين محمد شوقي نائبًا لقطاع الناشئين.

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وأجتمع الخطيب اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة،  وتوصلا لتعيين الكابتن محمد شوقي نائبًا للكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين. 

 

جاء هذا القرار في إطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنية المؤهلة في ظل تعدد المهام التي تحتاج إلى جهود كبيرة.

 

وقع الاختيار على الكابتن محمد شوقي نظرًا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة، وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراز المواهب، فضلًا عن تاريخه الكبير مع الأهلي، وتحقيقه العديد من الإنجازات عندما كان لاعبًا على المستويين المحلي والقاري.

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