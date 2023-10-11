جامعة جنوب الوادي تنظم حفل استقبال لطلاب الطب البيطري

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي،اليوم الأربعاء، حفل استقبال الطلاب الجدد، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي.

ووجه الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة لطلاب الكلية مؤكدًا أن كلية الطب البيطري إحدى أعمدة كليات القطاع الطبي التي تقدم دورًا ملموسًا في منظومة البحث العلمي وحث الطلاب على اكتساب المهارات والمعرفة.

وأشار إلى دعم الجامعة لمختلف المواهب و الأفكار الابتكارية من خلال مركز رعاية الموهوبين والمبتكرين والاهتمام بالأنشطة الطلابية.

وأشاد الدكتور سامي عبدالرؤوف، عميد كلية الطب البيطري، بدعم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للعملية التعليمية، والأنشطة الطلابية المختلفة.

ونوه الدكتور عادل السيد بكلية الطب البيطري على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت والاهتمام بالتعلم المستمر وتطوير القدرات تضمنت الفعاليات معرض فني لأسرة طلاب من أجل مصر يضم الإبداعات الفنية للطلاب من مختلف الفرق الدراسية.

كما تم عرض فيلم تسجيلي من إعداد طلاب الكلية عن الخدمات التي يقدمها الطبيب البيطري للمجتمع.

حضور الحفل:

شهد الفعاليات الدكتور أشرف الغنيمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور الصغير عمران، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور عبداللطيف شاكر، عميد كلية الطب البيطري الأسبق، والدكتور الصغير عمران، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والدكتورة وفاء محارب أمينة الكلية وإدارات الكلية وحضور طلابي.