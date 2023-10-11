اختلس ودائع من مكان عمله.. السجن 15 سنة لموظف في الشهر العقاري

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة موظف بالسجن 15 عامًا لاتهامه باختلاس وادئع من مكان عمله “جهاز حاسب الآلي وجهازي تحويل تيار كهربائي”.

حملت القضية رقم 796 لسنه 2023 والمقيدة برقم 21 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة والمقيدة برقم 198 لسنه 2022 حصر أموال عامة عليا.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبداللاه وعضويه المستشارين هشام عبدالمعطي وعماد مصطفى الشيوي وإيهاب نبيه الطنطاوي وأمين سر الجلسة خالد شعبان وصلاح مصطفى.

تحقيقات النيابة العامة

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم وبصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع بالإدارة العامة للحاسبات والمعلومات بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس أجهزة الحاسب الآلي وجهازي التيار الكهربائي.