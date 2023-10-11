PlayStation 5 يحصل على عملية تجديد قادمة قريبًا

أعلنت شركة سوني عن طراز جديد من جهاز PlayStation 5، وهو أنحف وأخف وزنًا، ويأتي مزودًا بمحرك أقراص قابل للفصل وسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت، بنفس قوة القرص الحالي.

على الرغم من أنه لا يشار إليه باسم الطراز "النحيف"، إلا أن الطراز الجديد أنحف قليلاً وأقصر وأخف وزنًا من الطراز الحالي. ويتميز الطراز الجديد بخفض الحجم الإجمالي بنسبة 30 بالمائة وانخفاض الوزن بنسبة تصل إلى 24 بالمائة.

يحتوي الطراز الجديد على محرك أقراص قابل للفصل مما يسمح بالترقية بسهولة، مع القدرة على إضافة محرك الأقراص كملحق معياري بقيمة 80 دولارًا للإصدار الرقمي. ويأتي الطرازان الجديدان مزودين بسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت، مقارنة بـ 825 جيجابايت في الطرازات الحالية.

"لتلبية الاحتياجات المتطورة للاعبين، تعاونت فرق الهندسة والتصميم لدينا على عامل شكل جديد يوفر المزيد من الخيارات والمرونة"، كتبت سوني في منشور مدونة تعلن عن وحدة التحكم المعاد تصميمها.

توجد أربع لوحات تغطية منفصلة في طراز PS5 الجديد بدلاً من الاثنتين كما هو الحال في الطراز الحالي. يتمتع الجزء العلوي بمظهر لامع، بينما يظل الجزء السفلي غير لامع. يوجد الآن على كل جانب فتحتان ومنافذ USB-C مزدوجة في المقدمة بدلاً من منافذ USB-C وUSB-A الفردية المتوفرة في PS5 الحالي.

سيتم تضمين حامل أفقي مع طراز PS5 الجديد هذا، وسيتم بيع حامل رأسي جديد يعمل على جميع طرازات PS5 بشكل منفصل مقابل 29.99 دولارًا.

سيتم إصدار الطراز الجديد من PS5 في نوفمبر في الولايات المتحدة. سيكون متاحًا للشراء بسعر 449.99 دولارًا للنسخة الرقمية، بينما سيكلف إصدار القرص 499.99 دولارًا. وأكدت شركة سوني أنه سيتم طرحه عالميًا في الأشهر المقبلة. بمجرد بيع طراز PS5 الحالي، سيكون PS5 الجديد هو الطراز الوحيد المتاح للشراء.