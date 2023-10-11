المدير الرياضي للدوري السعودي: لم نغلق الباب أمام صلاح

تحدث مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين، عن إمكانية المحاولة من جديد للتعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي لأحد أندية السعودية.





وكان اتحاد جدة حاول مرارًا وتكرارًا من أجل التعاقد مع محمد صلاح، لكن رفض ليفربول الأمر بتاتًا مؤكدًا التمسك به رغم الإغراءات المالية التي قدمها النادي السعودي، بعدما أرسل عرضا مقابل 150 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات.



صرح مايكل إيمينالو لوسائل الإعلام البريطانية أن محمد صلاح لم يغلقوا الباب أمامه، ومرحب به في أي وقت لكننا لا نضغط على اللاعبين أو نجبرهم على القدوم إلى الدوري السعودي.



وأضاف أن صلاح من لاعبيه المفضلين، وحال أراد لاعب المجيء إلى هنا وكانت هناك فرصة للعمل مع النادي المُنتقل له بطريقة احترافية، فسنكون سعداء جدًا بوجوده".





ويتواجد محمد صلاح مع منتخب مصر في معسكره بالإمارات استعدادًا لمواجهة زامبيا والجزائر.



يلتقي منتخب مصر مع زامبيا غدًا الخميس وديًا على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات في إطار الاستعداد لكأس أمم أفريقيا 2024 والتي تستضيفها كوت ديفوار.



يستعد منتخب مصر لمواجهة زامبيا ثم الجزائر من أجل الاستعداد الجيد للمباريات المقبلة، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفراعنة بقيادة روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب.



وتبدأ مباراة مصر وزامبيا غدًا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

