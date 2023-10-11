تسليم 433 رأس ماشية ضمن برنامج "فرصة" بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي للقرى النائية، وخصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها معظم دول العالم، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة المصرية بالفئات الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على زيادة إسهاماتها في كل برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي، والتي من شأنها تخفيف العبء، عن تلك الفئات التي توليها الحكومة اهتماما بالغا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة.

وانطلاقاً من هذه الرؤية أكد ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا، أن المديرية قامت بتسليم 160 رأس أغنام لـ 40 مواطناً بقرية الروبي بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، و273 رأس أغنام لعدد 91 أسرة مستفيدة بقرية أبو عزيز بمركز مطاي، وذلك في إطار برنامج " فرصة " الذى تنفذه وزارة التضامن الإجتماعي ، بالتعاون مع الجهات الشريكة، ومنها جمعية " الحق والحياة " لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور فتحى عبدالعال وكيل مديرية الطب البيطرى بالمنيا، إلى أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية، وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، بالإضافة إلى صرف 200 كيلو جرام علف مجانا لكل مستفيد.