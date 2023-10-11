"زراعة أسيوط" تتابع تدعيم زارعات الرمان بمركز البداري

تقوم مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، تنفيذا لخطتها الزراعية والتنموية ومواكبة لمتطلبات الموسم الزراعي، تكثف جهودها في متابعة وتدعيم زراعة الرمان بمركز البداري. وتأتي هذه الجهود في إطار التحول الزراعي الذي تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة، والذي ينطلق من رؤية حكيمة تهدف إلى تحسين وتطوير القطاع الزراعي، وتدعيمه بالمشاريع والبرامج التنموية المختلفة.

تضمنت جهود مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، متابعة عمليات زراعة الرمان بكل ما يخصها، ومنها معرفة أفضل الأنواع التي يمكن زراعتها في المنطقة، وتوفير الدعم الفني والتقني للمزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية وضمان جودة المنتج الزراعي.

وتعد زراعة الرمان من بين الأنشطة الزراعية الهامة التي يستثمر فيها المزارعون، حيث تشغل مساحات واسعة في المحافظة، وتعد من المحاصيل الرئيسية التي يعتمد عليها الكثير من الأسر في تحقيق مداخيلها الزراعية.

وفي نهاية المطاف، تعكس هذه الجهود الحثيثة التي تبذلها مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، الحرص الكبير على دعم الزراعة والمزارعين في المحافظة، وتأمين الإنتاجية العالية والجودة الفائقة للمحاصيل الزراعية كالرمان وغيرها، والتي تمثل جزءا هاما من الثروة الزراعية الغزيرة التي تملكها مصر.