وفاة مزارع في مشاجرة بالعصى الخشبية في البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في السيطرة على مشاجرة بـ"الشوم" وجرى ضبط طرفي المعركة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجعات المعنية التحقيق.

البداية كانت بتلقي مركز شرطة أبوالمطامير بمديرية أمن البحيرة، بلاغا بوجود مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز.

وفاة مزارع في مشاجرة بالبحيرة

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مزارع "متوفى متأثرًا بإصابته"، ونجله)، طرف ثان:(مزارع ، ونجله) تعدى خلالها الطرف الثانى على المجنى عليه من الطرف الأول بعصا مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته لخلافات الجيرة.



وبتقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام تم ضبط الطرف الثانى واعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة.



وفي سياق منفصل استقبل مستشفى خاص بسوهاج تاجر غلال في منتصف العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز سوهاج مصابًا بطلق ناري أعلى الفخذ الأيسر تعدى عليه نجلي عمومته بالضرب بسلاح ناري كان بحوزة أحدهما وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى خاصة بوصول "محمد . ع . ع . ح" 35 سنة تاجر غلال ومقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري أعلى الفخذ الأيسر إدعاء تعدي آخرين .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "أحمد . ع . ع . ح" 20 سنة عامل ومقيم بذات الناحية إتهم نجلي عمومتهما كل من :- "كريم . ح . ا . ع" 21 سنة عامل وشقيقه "أحمد . ح . ا . ع" 27 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الثاني مما أدى لإصابته بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية بإرشاد الثاني وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي واقعة أخرى ‏اندلع حريق هائل، اليوم الأربعاء، داخل في محيط سينما بوسط البلد، فيما هرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ وجارٍ التعامل مع النيران.

غرفة عملية إطفاء القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق في سينما ريفولي بوسط البلد، وعلى الفور تم توجيه قوات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم التعامل مع كرات اللهب في محاولة للسيطرة على الحريق.