مصير موظفي مايكروسوفت في إسرائيل بعد الحرب

بعد يوم من إعلان جوجل عن الخطوات التي تتخذها لضمان سلامة موظفيها في إسرائيل وسط حرب البلاد مع منظمة حماس الإرهابية، قالت مايكروسوفت إنها ستبذل كل ما في وسعها لدعم والحفاظ على سلامة موظفيها في البلاد.

في إحدى المدونات، شاركت كاثلين هوجان، نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسئولي الموارد البشرية، اتصالًا مع موظفي مايكروسوفت، قائلة إنه منذ ظهور الهجمات، ركزت الشركة على سلامة موظفيها وعائلاتهم في إسرائيل.

تم تنشيط الكثير من الفرق عبر Microsoft - بما في ذلك فريق إدارة الأزمات لدينا - وهي تعمل على مساعدة الموظفين، قال هوجان: “إن SLT لدينا على اتصال مباشر مع قادتنا المحليين في إسرائيل ومجتمعات موظفينا، لتقديم الدعم وفهم أفضل السبل لمساعدة الموظفين وعائلاتهم خلال هذه الفترة التي لا يمكن تصورها”.

لدى Microsoft ما يقرب من 3000 موظف في الدولة الذين تأثروا بشكل مباشر، ولها مكتب في هرتسليا، إسرائيل.

“لدينا موظفون يهود في جميع أنحاء العالم يعانون أيضًا من الحزن والخوف والقلق مع تزايد الكراهية والنقد اللاذع، وأشار المسئول التنفيذي إلى أن لدينا موظفين فلسطينيين على مستوى العالم يشعرون بقلق عميق على سلامة أحبائهم في المنطقة، ويقفون ضد هذه الأعمال الإرهابية.



ما يقوله الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا:



قال ناديلا: “إن تركيز الشركة يبقى على ضمان سلامة موظفينا وعائلاتهم”.

“ينفطر القلب من الهجمات الإرهابية المروعة على إسرائيل والصراع المتصاعد، أتقدم بأحر التعازي لجميع القتلى والمتضررين، وقال في منشور على موقع X: “يظل تركيزنا منصبًا على ضمان سلامة موظفينا وعائلاتهم”.

بصرف النظر عن ناديلا، قال الرئيس التنفيذي لشركة Google بيتشاي في منشور على موقع "X"، إنه يشعر بحزن عميق بسبب الهجمات الإرهابية التي وقعت في إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع والصراع المتصاعد الجاري.

"لدى جوجل مكتبان وأكثر من 2000 موظف في إسرائيل، إنه أمر لا يمكن تصوره ما يعيشونه، كان تركيزنا المباشر منذ يوم السبت على سلامة الموظفين، لقد أجرينا الآن اتصالات مع جميع موظفينا المحليين، وسنواصل دعمهم، نحن نعمل أيضًا على توفير معلومات موثوقة ودقيقة للأشخاص من خلال منتجاتنا، بالإضافة إلى مشاركة النشاط السيبراني الذي يراه خبراؤنا. وسندعم المنظمات الإنسانية والإغاثية على الأرض، وقال: "أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم".

في الوقت نفسه، أدان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، هذا الهجوم على إنستجرام، وقال: “إن تركيزه يظل على سلامة الموظفين في إسرائيل والمنطقة”.