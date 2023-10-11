الموافقة على الحيز العمراني لـ 17 قرية وتجمع بمركز أسيوط

أعلن المهندس حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، الموافقة على المساحة العمرانية لنحو 17 قرية وتجمعا بقرية المطيعة التابعة لمركز اسيوط، وإرسالها إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة من أجل الموافقة عليها والموافقة على تنفيذها.

وقال درويش إن القائمة ضمت قرى ونجوع “أبو طايع وال عمران والخليفة والدغيم والشوايحة والشيخ عبدالشافي وتجمع العصلوجي والعفدري والبمبة وأمين قلدس والرفاعي وسويفى وعش وعقل وعقيلي وغطاس وإكرام”

وتابع درويش جاري سرعة استكمال الموافقة على التطوير الجديد بمركز أسيوط، لتخفيف العبء على المواطنين للحصول على رخصة البناء داخل المساحة العمرانية. بقرى مركز أسيوط والقضاء على البناءات العشوائية