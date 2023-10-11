إيقاف وإزالة 16 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤوساء الوحدات المحلية بإستمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي ، وإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، انه تم إيقاف حالتي بناء مخالف بالمهد بحي شرق، وحالتي بناء مخالف بحي شمال ، وحالة إيقاف بناء مخالف بشوشة ، إزالة 10 حالات تعدِِ علي الأراضي الزراعية بقرية قلوصنا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة أعمدة خرسانية بالدور الـ 10 بعقار بحي غرب المدينة ، حيث تم إيقاف وإزالة الأعمال فور رصدها ، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في البناء ، وتحرير المحاضر اللازمة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.