الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

إيقاف وإزالة 16 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ،  رؤوساء الوحدات المحلية بإستمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي ، وإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية  وأراضي أملاك الدولة ، والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، انه تم إيقاف حالتي بناء مخالف بالمهد بحي شرق، وحالتي بناء مخالف بحي شمال ، وحالة إيقاف بناء مخالف بشوشة ، إزالة 10 حالات تعدِِ علي الأراضي الزراعية بقرية قلوصنا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة أعمدة خرسانية بالدور الـ 10 بعقار بحي غرب المدينة ، حيث تم إيقاف وإزالة الأعمال فور رصدها ، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في البناء  ، وتحرير المحاضر اللازمة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجريدة الورقية