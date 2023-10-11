صنف واحد لا يكفي.. جهينة تخفض أسعار ألبان بخيره

قررت مجموعة جهينة لمنتجات الألبان تخفيض سعر ألبانها من صنف “بخيره” دون بقية الأصناف الأخرى، والتى سجلت الزيادات السعرية فيها أكثر من 40% خلال بضعة أشهر.

لم توضح جهينة فى بيانها الصحفى الذى أصدرته اليوم نسبة التخفيض فى صنف لبن بخيره هل هى 10%، أم 15%، أو 25 % واكتفت بالإشارة إلى أن التخفيض يأتى استجابة للمبادرة التى أطلقتها الحكومه لتخفيض 7 سلع غذائية بنسب تتراوح بين 10 و25% وهى سلع الألبان والجبن الأبيض، الفول، العدس، المكرونة، السكر، الأرز، زيت الطعام.

كانت الحكومة قد أطلقت مبادرة لتخفيض هذه السلع يوم الإثنين الماضي فى حضور رئيس الوزراء، ومحافظ المركزي، ووزير التموين، وعلى الرغم من هذه المبادرة، إلا أن سلاسل السوبر ماركت ومحلات التجزئة لم تنفذها بعد!