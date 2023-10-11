الإسباني مارسيلينو يكشف سر تراجع  مارسيليا الفرنسي

وصف الإسباني مارسيلينو مدرب فريق مارسيليا الفرنسي السابق بالتراجع لأسباب عدة.

وقال: نادي مارسيليا يتراجع بدلاً من أن يتطور، كاشفا عن ظروف رحيله عن الفريق.

وقال مارسيلينو: مارست مهنة التدريب على مدى 20 عاماً وكنت لاعباً محترفاً لعشرين عاماً أيضاً، ولم أر في حياتي شيئاً مماثلاً، ولا أعتقد بأني سأرى مثله.

وأضاف: أتمنى ذلك على الأقل، إنها طريقة لاتخاذ الإجراءات عام 2023 بعيدة جداً عن الحقيقة في بلد متحضر، في إشارة إلى الاجتماع العاصف بين مجموعات من أنصار الفريق وإدارة النادي التي دفعته إلى الاستقالة في 20 سبتمبر بعد 5 مراحل فقط في الدوري المحلي.

وأكمل: وصلت مع جهازي الفني مع مخطط على مدى سنتين من أجل هذا النادي، لكن فجأة، كل هذه الجهود، كل هذه الحيوية، مُحيت لأسباب غير منطقية على الإطلاق، وتجربتي القصيرة تجعلني أفكر بأنه من شبه المستحيل وضع مشروع لهذا النادي. لأن فريقاً بهذا الحجم لا يمكن أن يكون خاضعاً لأحد، يتعيّن على الأندية أن تطوّر نفسها وليس التراجع.

وأوضح أن مارسيليا كما تدل النتائج منذ بعض الوقت هو فريق يتراجع بدل أن يتطوّر، وكنا نعتقد بأنه ناد كبير بكل ما للكلمة من معنى، لكن هذه الأحداث المؤسفة تظهر بأنه ليس نادياً كبيراً كما يريد ذلك.

ووصل مارسيلينو جارسيا تورال إلى مارسيليا الصيف الماضي، بعد أن كان من دون ناد منذ رحيله عن أتلتيك بلباو الإسباني حيث أمضى 18 شهرا متذبذبة.

وسبق له الإشراف على أندية إسبانية عدة هي إشبيلية، فياريال وفالنسيا وأحرز مع الأخير كأس إسبانيا عام 2019.