"تضامن أسيوط" تسلم 162 مشروع تربية أغنام وبط لمستفيدي "تكافل وكرامة"

تم تسليم مشروعات تربية الأغنام والبط لعدد 162 شخصًا في محافظة أسيوط، في إطار برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تم تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى توفير فرص عمل ودعم اقتصادي للمستفيدين والمستفيدات من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة". ومن بين هذه المشروعات.

تم تنفيذ 106 مشاريع لتربية الأغنام، حيث تم توزيع عدد من الأبقار على المستفيدين وتزويدهم بالمعدات والمستلزمات اللازمة للرعاية الجيدة للحيوانات. يهدف هذا المشروع إلى تشجيع المستفيدين على توليد دخل مستدام عن طريق بيع اللحوم والألبان التي تنتجها الأغنام.

بالنسبة لمشروعات تربية البط، يهدف هذا المشروع إلى توفير فرصة عمل إضافية وتوفير البيض واللحم من البط للاستهلاك المحلي.

تعتبر هذه المشروعات خطوة مهمة في تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستضعفة وتمكينهم من كسب العيش بكرامة. حيث يعمل برنامج "فرصة" على توفير التدريب والمساعدة الفنية اللازمة للمستفيدين، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية اللازمة لبدء المشروعات.

تمثل هذه المبادرة فرصة كبيرة للمستفيدين لتحسين وضعهم المعيشي وتوفير مصدر دخل مالي مستدام. كما يعمل البرنامج على تعزيز الاقتصاد المحلي عن طريق دعم الشرائح الضعيفة وتعزيز الاستدامة البيئية عبر تشجيع أنظمة الزراعة والرعاية الحيوانية المستدامة.

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج مختلفة لتعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وتسعى من خلال برنامج "فرصة" وبرنامج "تكافل وكرامة" لتمكين المستفيدين من الدعم النقدي من خلال تقديم فرص عمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

على الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تعزز هذه المبادرات آمال المستفيدين وتعطيهم القوة والاستدامة لبناء مستقبلٍ أفضل. وهي تعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية.