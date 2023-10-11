الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاري كين : استضافة إنجلترا لليورو دافعًا لاستمراري في الملاعب

هاري كين
هاري كين

أبدى هاري كين لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني ، سعادته الغامرة باستضافة إنجلترا فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2038 ، مشيرًا إلى أنها فرصة قوية للمملكة من أجل معانقة اللقب.
 

txt

آخرهم مروان الشوربجي.. مصريون تحت أعلام دول أخرى .. "التجنيس" خطر يهدد الرياضة


وقال كين ، خلال تصريحات نقلتها تقارير إنجليزية اليوم الأربعاء ، أن هذه الاستضافة أصبحت دافعًا قويًا له من أجل الاستمرار في الملاعب حتى اللحاق ببطولة الأمم الأوروبية ، ووقتها سيكون كين في عمر الـ 35.
وواصل : عندما ننظر حولنا إلى الكثير من أبطال كرة القدم ومن الجيل الحالي الرباعي رونالدو وميسي وليفاندوفسكي وإبراهيموفيتش، نجد أنهم عاشورا أفضل فتراتهم وتحسنوا تقريبًا مع وصولهم إلى عامهم الـ 30.

وأضاف : الحياة الشخصية والاجتماعية المستقرة ، تعد من أهم العوامل نحو الاستمرار ، عندنا وتعيش حالة جيدة من الراحة النفسية والبدنية، فإن هذا الأمر يساعدك كثيرًا في التركيز على كرة القدم وتقديم المزيد من العطاء".
واختتم : اعتقد أن استضافة المملكة أمم أوروبا 2038 فرصة قوية لاقتناص اللقب الذي خسرناه النسخة الماضية على ملعب ويمبلي في لندن على يد المنتخب الإيطالي.

الانتقال إلى البافاري ..

كان نادي بايرن ميونيخ الألماني ، قد أعلن تعاقده مع هاري كين لمدة 4 مواسم تنتهي بنهاية يونيو عام 2027، وحصل نادي توتنهام الإنجليزي على مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو كإضافات قياسية للصفقة.

في حين تقرر أن يحصل هاري كين على راتب سنوي مع العملاق البافاري يصل إلى 25 مليون يورو، للمهاجم الإنجليزي صاحب الـ 30 عام.

يمكنك متابعة المزيد من أخبار بوابة الوفد عبر واتساب عن طريق الضغط هنا ..

مواد متعلقة

مواهب عربية في منتخبات أوروبا .. ظاهرة متكررة

موعد مواجهة المنتخب الوطني وزامبيا الودية والقنوات الناقلة

نجم المنتخب السابق : مواجهة مصر والجزائر مفيدة لـ فيتوريا

التجنيس الرياضي .. قوانين دولية «هشة» تفتح بابًا خلفيًا لتكرار الظاهرة
الجريدة الورقية