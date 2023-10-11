هاري كين : استضافة إنجلترا لليورو دافعًا لاستمراري في الملاعب

أبدى هاري كين لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني ، سعادته الغامرة باستضافة إنجلترا فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2038 ، مشيرًا إلى أنها فرصة قوية للمملكة من أجل معانقة اللقب.





وقال كين ، خلال تصريحات نقلتها تقارير إنجليزية اليوم الأربعاء ، أن هذه الاستضافة أصبحت دافعًا قويًا له من أجل الاستمرار في الملاعب حتى اللحاق ببطولة الأمم الأوروبية ، ووقتها سيكون كين في عمر الـ 35.

وواصل : عندما ننظر حولنا إلى الكثير من أبطال كرة القدم ومن الجيل الحالي الرباعي رونالدو وميسي وليفاندوفسكي وإبراهيموفيتش، نجد أنهم عاشورا أفضل فتراتهم وتحسنوا تقريبًا مع وصولهم إلى عامهم الـ 30.



وأضاف : الحياة الشخصية والاجتماعية المستقرة ، تعد من أهم العوامل نحو الاستمرار ، عندنا وتعيش حالة جيدة من الراحة النفسية والبدنية، فإن هذا الأمر يساعدك كثيرًا في التركيز على كرة القدم وتقديم المزيد من العطاء".

واختتم : اعتقد أن استضافة المملكة أمم أوروبا 2038 فرصة قوية لاقتناص اللقب الذي خسرناه النسخة الماضية على ملعب ويمبلي في لندن على يد المنتخب الإيطالي.

الانتقال إلى البافاري ..

كان نادي بايرن ميونيخ الألماني ، قد أعلن تعاقده مع هاري كين لمدة 4 مواسم تنتهي بنهاية يونيو عام 2027، وحصل نادي توتنهام الإنجليزي على مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو كإضافات قياسية للصفقة.

في حين تقرر أن يحصل هاري كين على راتب سنوي مع العملاق البافاري يصل إلى 25 مليون يورو، للمهاجم الإنجليزي صاحب الـ 30 عام.



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