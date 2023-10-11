نداء إلى رئيس الوزراء

أناشد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التدخل وإصدار الأوامر إلى وزارة التربية والتعليم بعد أن تجاهلت مطالبنا نحن أهالى قرية برق العز بالمنصورة حيث إننى قمت بالتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة عليها وكمطلب شعبى أطلق عليها اسم مدرسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرسمية المتميزة للغات ببرق العز مركز المنصورة دقهلية وتعمل بجدية تامة منذ عام ٢٠١٦، وحتى الآن وبالأمس القريب فوجئنا بحضور مديرة لهذه المدرسة وتعمل مدرسة لغة عربية، وهذا مخالف للقانون.

ولإنقاذ أطفال هذه المدرسة خاصة أنهم من البسطاء ولا يستطيعون التعليم الخاص.. نرجو الأمر بتعيين مدرسة تخصص لغة إنجليزية للعمل مديرة لهذه المدرسة. ونأمل أن يكون ذلك فورًا خاصة أن العام الدراسى الجديد قد بدأ.

المتبرع

رجب السيد إبراهيم عيد

٠١٠٠٣٤٤٨٦٠٥