صحة القاهرة ترفض تنفيذ حكم عودتى لعملى

صدر لصالحى الحكم رقم ١٦٤٨٨ لسنة ٦٩ ق بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٣ بمجلس الدولة ضد وزير الصحة ومحافظ القاهرة، ومدير شئون العاملين بمديرية الصحة بالقاهرة بإعادتى إلى عملى كمفتش مالى وادارة ضمن المجموعة النوعية لقواعد التمويل والمحاسبة وإلغاء قرار النقل السابق كباحث مالى وإدارى على المجموعة التخصصية لوظائف التنمية الادارية.

ورغم شمول الحكم بالصيغة التنفيذية إلا أن الجهة الادارية ترفض تنفيذ الحكم وتضرب به عرض الحائط، ولازالت وظيفتى يشغلها غيرى بالمجاملات وعدم احترام احكام القانون لذلك أناشد د. خالد عبدالغفار وزير الصحة مساعدتى فى تنفيذ الحكم وعودتى إلى عملى الذى نقلت منه منذ ثلاث سنوات ظلما وافتراء.

هند حسن جلال سيد أحمد