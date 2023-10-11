البحيرة تعقد إجتماع اللجنة العامة لحماية الأطفال

عقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، وذلك بحضور مديرى الادارات ومقرري اللجان الفرعية للطفولة والأمومة بالمراكز والمدن.

وأكد السكرتير العام، على الدور الهام الذى يقوم به المجلس القومى للطفولة والأمومة فى حماية المرأة والطفل خاصة من الناحية النفسية، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات لتكثيف دور التوعية بدور الاسرة فى التعامل الجيد مع الاطفال وتربية الأبناء بطريقة سوية.

وأشار السكرتير العام، إلى إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمرأة المصرية، والذى ظهر جلياً فى كافة المناسبات وأثمر عن تمكين المرأة المصرية وإثبات جدارتها فى كافة المناصب.

ولفت إلى أن جهود الدولة في التوعية ضد ظاهرة التنمر ، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأزهر والكنيسة وكافة الجهات المعنية لتكثيف جهود التوعية.

وأكد على الدور الكبير المنوط به الأخصائيين الإجتماعين بجميع المدارس والمراحل الدراسية المختلفة لتوعية الطلاب بخطورة التنمر ،والذي يعد جزء من الايذاء النفسى الذي يتعرض له الأطفال، وكذا بث قيم الولاء والإنتماء وتنمية القيم العامة لديهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة أندريا أنور - أستاذ بكلية الطفولة المبكرة جامعة دمنهور، على خطورة تعرض الأطفال لمشاكل التنمر والتحرش داخل الأسر وبالمدارس و الذى يؤثر على نفسية الطفل مما قد يعرضه للاكتئاب او الانتحار.

وأشارت إلي ضرورة الاهتمام بالأطفال بالمدارس خاصة فى المرحلة العمرية من 5سنوات وحتى 11سنة حيث تزداد بها حالات التنمر.

كما أوضح فضيلة الشيخ يحيى عبد العاطى - مدير الإرشاد الدينى بوزارة الأوقاف إلى دور الأم والأسرة فى تقديم مضمون فكرى جيد للأطفال، مشيراً إلى دور وزارة الأوقاف فى تنمية الواعظ الدينى و محاربة الفكر المتشدد والمتطرف وحث الأطفال على المواطنة.

مؤكدا أن النشاط الصيفى هذا العام قد ضم مليون و 200 ألف طفل وذلك لبناء الوعي لديهم، وتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية، مؤكداً إن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلتهم العمرية.

يأتي ذلك تفعيلاً للدور الكبير الذى تقوم به محافظة البحيرة ،فى دعم الأطفال والعمل على تنمية وترسيخ قيم الولاء والإنتماء لديهم ،بإعتبارهم رجال الغد وأمل المستقبل فى حمل لواء البناء والتقدم والتنمية.