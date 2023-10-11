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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

بالأسماء.. التشكيل الجديد للأعضاء المنتسبين بغرفة القاهرة

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة الغرفة

أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري عن أسماء الأعضاء المُنتسبين لمجلس إدارة الغُرفة في دورتها الجديدة 2023 - 2027 العشري عن أسماء الأعضاء المُنتسبين لمجلس إدارة الغُرفة في دورتها الجديدة 2023 - 2027.

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 جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس الثلاثاء لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والمجتمعية والإدارية.                                        

 وقال أيمن العشري إن الـ 5 أعضاء المُنتسبين لمجلس إدارة الغرفة هم " اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق - محمد عشماوي رئيس بنك المصرف المتحد سابقًا- الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا - الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك سابقًا - سيد أبو قمصان مستشار وزير التجارة والصناعة سابقًا " ، وهي أسماء لها تاريخ حافل بالنجاح كلٌ في موقعه، ولذلك سيكونون إضافة كبيرة لمجلس إدارة الغرفة الذي يضم قامات وخبرات في معظم القطاعات لتقديم خدمات اقتصادية ومجتمعية على أعلى مستوى خلال هذه الدورة التي نتطلع من خلالها إلى تقديم أفكار غير تقليدية تتناسب مع توجهات الدولة طبقًا لمتطلبات العصر الحديث بما يخدم بلدنا على كافة الأصعدة.                         

وأشاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بفكر "العشري" في اختيار هذه الأسماء وسط ترحيب شديد من الجميع ، مؤكدين أنها أسماء ستضيف قوة جديدة لمجلس إدارة الغرفة بما يحقق طفرة تنموية لكل ما ترغب في تقديمه غرفة القاهرة من خدمات سواء على الصعيد الاقتصادي والمجتمعي وكذلك الخدمي في ظل تنوع في فكر واتجاهات الأعضاء المُنتسبين.

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