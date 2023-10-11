الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إتحاد المستثمرات العرب أفضل الاتحادات المتخصصة فى الإستثمار

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكدت مها صدقي مستشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المجلس يعمل بشقيه الحكومى والقطاع الخاص والأخير المتمثل فى الاتحادات العربية النوعية التى تمثل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب  برئاسة دكتورة هدى يسي، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر  ومعرض الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي، "الشباب محور التنمية – الفرص والتحديات"، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، مؤكدة أن اتحاد المستثمرات العرب برئاسة هدى يسى، أفضل الاتحادات المتخصصة فى الاستثمار.

وطالبت بتعاون كافة الجهات مع الاتحاد لنجاحه الدائم .

الجريدة الورقية