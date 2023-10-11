إتحاد المستثمرات العرب أفضل الاتحادات المتخصصة فى الإستثمار

أكدت مها صدقي مستشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المجلس يعمل بشقيه الحكومى والقطاع الخاص والأخير المتمثل فى الاتحادات العربية النوعية التى تمثل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي، "الشباب محور التنمية – الفرص والتحديات"، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، مؤكدة أن اتحاد المستثمرات العرب برئاسة هدى يسى، أفضل الاتحادات المتخصصة فى الاستثمار.

وطالبت بتعاون كافة الجهات مع الاتحاد لنجاحه الدائم .