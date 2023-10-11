رئيس الوزراء يفتتح المتحف اليونانى بالاسكندرية

افتتح ظهر اليوم الاربعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور أحمد عيسى أبو حسين، وزير السياحة والآثار، المتحف اليونانى الروماني بمحافظة الإسكندرية وذلك بعد إغلاق دام لمدة 18 سنة، بتكلفة إجمالية بلغت 568 مليونا و329 ألف جنيهًا.

تفقد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار وعدد من مسؤولي الآثار فى الوزارة والمحافظة أعمال التطوير التي شهدتها المتحف اليونانى الروماني بعروس البحر الأبيض المتوسط، اذ تابع قاعات العرض المتحفي والقطع الأثرية المتميزة التي تم وضعها فى المتحف لعرضها ضمن المزارات الأثرية الكبيرة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بالإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع واستعادة أحد أكبر المتاحف المصرية ليكون أحد المقاصد السياحية الهامة في تاريخ مصر وحضارتها، مؤكد أن الدولة المصرية تضع فى أولوياتها الاهتمام بالحضارة المصرية والتأكيد على أنها دولة ذات حضارة كبيرة وقديمة وتضم حضارات متنوعة.

وقبل افتتاح المتحف، تفقد رئيس الوزراء في جولة، مشروعات تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية، والتي رافقه فيها المحافظ، كما تفقد أعمال تطوير شارع النبي دانيال بوسط المحافظة.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف اليوناني الروماني واحدا من أهم المشاريع الأثرية لوزارة السياحة والآثار التي قامت بتطويره وترميمه وسوف يتم افتتاحه قريبا للجمهور عقب افتتاح رئيس الوزراء له.

كانت قد تزينت قاعات وفاترينات المتحف اليونانى الرومانى والذى يعد أكبر متحف متخصص في الآثار اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وأصبح جاهزًا للافتتاح الرسمي، ، لانتهاء مشروع الترميم والتطوير ورفع الكفاءة بتكلفة إجمالية بلغت 568 مليونا و329 ألف جنيه.

يتميز المتحف اليوناني الروماني باحتوائه على العديد من القطع الأثرية أبرزها تمثال ضخم من الحجر الجيري الملون للمعبود بس، وتمثال حربوقراط إله الطفولة، بالإضافة إلى العديد من العملات الأثرية التي تحمل قصص التاريخ، وتتميز واجهة المتحف برونقها والتي سجلت كأثر .

ويضم المتحف اليوناني الروماني مكتبة تاريخية كبيرة بها حوالي ٢٥ ألف كتاب من الكتب النادرة، ومراكز لحفظ وترميم الآثار، بحوث العملة، والبحث العلمي، بالإضافة إلى الحديقة المتحفية ومنطقة خدمات الزائرين.

بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1891 ليكون أيقونة ثقافية مشعة عام 1895 ميلادية، من أجل الحفاظ على الإسكندرية وتاريخها الثقافي، وذلك من قبل يد الخديوي عباس حلمي الثاني، ويحتوي المتحف على 27 قاعة لعرض القطع الأثرية.

وقالت الدكتورة ولاء مصطفى، مدير عام المتحف اليونانى الرومانى في الإسكندرية، أن المتحف جاهز على الافتتاح، حيث تم تجهيز فتارين العرض والقاعات لاستقبال الزائرين من الأجانب والمصريين والعرب، حيث تم تجهيز 44 فاترينة عرض و«رصها» بـ 6000 قطعة أثرية ما بين قطع قديمة كانت موجودة في المتحف وقطع أخرى جديدة تعرض لأول مرة.

وأوضحت «ولاء "أنه من بين الـ 6000 قطعة سيتم عرض مجموعة نتاج حفائر أرض الشرطة في منطقة الرمل تم انتشالها قبل سنوات والبالغ عددها 300 قطعة سيتم عرضها لأول مرة في المتحف للزوار.

وأشارت إلى أنه يوجد في المتحف بعد التطوير ورفع الكفاءة، 27 قاعة عرض في الطابق الأرضي فضلا عن قاعة كبيرة بامتداد المتحف في الدور الأول، لعرض الموضوعات الـ10، بالاضافة إلى 4 قاعات في الميزانيين تشمل قاعة للدراسين وقاعة التربية المتحفية وقاعة للأرشيف والتوثيق، ومكتبة تحتوى على 12 ألف كتاب من كنوز الكتب القديمة للإسكندرية، كما تم عمل بطاقة تعريفية لكل قطعة من القطع المعروضة تتضمن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بها لتكون متاحة للزوار.

قال العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، إنه لأول مرة تم اختيار 3 مناطق استثمارية مميزة للغاية داخل المتحف، تمهيدًا لطرحها للاستثمار السياحي وخدمة السائحين من زوار المتحف، مشيرًا إلى أن هذه المناطق الاستثمارية ستكون إضافة قوية للمتحف من ناحية، وتستهدف تعظيم الموارد الذاتية له.

وأوضح أن المناطق الثلاثة المقرر طرحها للاستثمار، تتضمن 2 كافتيريا كبيرة ومسطح كبير يسمح بإنشاء مطعم سياحي مميز، خاصة وأن المنطقة ذاتها تعد من المناطق المميزة داخل المدينة الساحلية، حيث تقع في وسط المدينة من ناحية نظرًا لقربها من والقنصليات والمراكز الثقافية الأجنبية والكورنيش والمواقع الأثرية السياحية أيضًا.

وأوضح أن هذا الصرح دليلٌ على ثراء وتنوع الحضارة المصرية، وأن اهتمام الدولة بتطويره جزء من خطة شاملة للنهوض بالمقاصد السياحية والأثرية بمصر، لتكون نقاط جذب للزوار والسائحين المتطلعين للتعرف على أسرار وكنوز حضارتنا العريقة.

ويحضر الافتتاح إلى جانب رئيس الوزراء الدكتور أحمد عيسى أبوحسين، وزير السياحة والآثار، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والعميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، وعدد من قيادات الوزارة.