موعد نصف نهائي البطولة العربية للسلة بين الأهلي وبطل المغرب

تنطلق في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء مواجهة نصف نهائي البطولة العربية للسلة بين الأهلي ونظيره سلا المغربي على صالة الغرافة، ويسعى «رجال سلة الأهلي» لتحقيق الفوز من أجل اقتناص بطاقة التأهل للمباراة النهائية.





وتستضيف دولة قطر فعاليات البطولة خلال ف الفترة من 1 إلى 12 من شهر أكتوبر الجاري.

كان فريق سلة الأهلي، قد تمكن من الوصول إلى تلك المرحلة، بعد أن حقق فوزًا مهمًا على نظيره الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي بنتيجة 82-77 في المباراة التي أقيمت بصالة الغرافة.

وتضم بعثة الأهلي في البطولة كل من ..

الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعدوي.



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