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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل البلوبيف في المنزل| حضريه لساندوتشات الأولاد

بلوبيف
بلوبيف

ساندوتش البلوبيف من الأفكار السريعة التي تلجأ إليها بعض الأمهات لتحضيره لأولادها كوصفة سريعة ولذيذة، إلا أن شراءه من متجر مجهول قد يعرض أولادك إلى مشاكل صحية مختلفة، ولذلك نقدم لك أسهل طريقة لتحضير البلوبيف في المنزل.

 

بلوبيف

طريقة عمل البلوبيف

المكونات:

كيلو لحمة، أو على حسب الرغبة

ربع كيلو لية ضاني

 

خلطة النقع:

5 فصوص حبهان

ورق لورى

ملعقة كبيرة كزبرة جافة حصى

ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى

لتر ماء

2 ملعقة كبيرة ملح

 

خليط السلق:

ثمرة بنجر صغيرة

بصلة مقطعة

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ماء ساخن

4 فصوص ثوم

 

طريقه التحضير

قومي بنقع اللية واللحمة في خليط النقع لمدة لا تقل عن 3 أيام بالثلاجة.

اخرجي اللحمة من ماء النقع وشطفها وصفيها.

ضعيها في خليط السلق وترفع على النار لمدة ساعة.

افرمي اللحمة واللية مع وضع ملعقة من بهارات اللحمة مع إضافة 2 ملعقة من البقسماط وكوب من مرقة سلق اللحمة.

ضعي البلوبيف في علب ويغطى ويوضع بالثلاجة لمدة يوم.

وبعد ذلك، ضعي الكمية المرغوبة في ساندوتش لأولادك.

 

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