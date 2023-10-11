السفير اليابانى ..إقامة مشروع عربى يابانى بالعملة الرقمية



أكد السفير Miroslav Shestovic سفير جمهورية صربيا ، أن حرم رئيس جمهورية صربيا أكدت حضورها لمؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ للسنة الثانية على التوالى .

و قال السفير ، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي ، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي، "الشباب محور التنمية – الفرص والتحديات"، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، أن هناك أجندة عمل خلال المشاركة فى مؤتمر المستثمرات العرب ، تركز على الجانب التجارى والسياحى مشيرا إلى وجود تعاون سياحى كبير فى ظل وجود خط طيران مباشر بين بلجراد وشرم الشيخ.



سفير اليابان : تضاعف حجم الأعمال مع أفريقيا العام الماضى



كما أكد السفير Oka Hiroshi سفير اليابان فى مصر ،

على أهمية المشاركة فى مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب ، حيث تهتم اليابان بالاستثمار والتجارة مع دول القارة الإفريقية، وأيضا فرصة لعرض تجربة اليابان فى الاهتمام بالشباب .

وأشار السفير ، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي ، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي، "الشباب محور التنمية – الفرص والتحديات"، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، إلى التعاون بين مصر و دولته فى الجانب التعليمى وتعزيز الجامعة المصرية اليابانية التى تم تأسيسها منذ 10 سنوات وأهمية التعاون مع دول القارة الإفريقية فى التعليم والمنح الدراسية.

وأعلن سفير اليابان عن تضاعف حجم الأعمال مع أفريقيا العام الماضى مقارنة بالعام الأسبق نتيجة إلغاء الحواجز الجمركية .

وأشار إلى أهمية استئناف خط الطيران بين مصر وطوكيو فى تنشيط السياحة لمصر متوقعا زيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة .

مشروع عربي ياباني

ومن جانبه قال السيد أوتو موتو ، من مجموعة سلسلة التكنولوجيا المتخصصة والانترنت اليابانية ، أن هناك مشاركة يابانية فى مؤتمر المستثمرات العرب ، وإقامة مشروع عربي ياباني فى العملة الرقمية ، والجيل الجديد من المنطقة الاقتصادية الرقمية ، معلنا أن الاتحاد برئاسة دكتورة هدى يسي ، سيكون الوكيل الحصرى فى المنطقة العربية والأفريقية لخدمات المجموعة .

سفير أذربيجان : نجاح دولته فى استضافة اول زيارة تاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي



أكد السفير Elkhan Polukhov سفير أذربيجان فى مصر ، أن دولته لها علاقات تاريخية مع مصر ، وأيضا مع دول القارة الإفريقية.

وأشار السفير ، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي ، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي، "الشباب محور التنمية – الفرص والتحديات"، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، إلى نجاح دولته فى استضافة اول زيارة تاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأدت إلى تعاون اقتصادي وتجارى ملموس .

وأضاف أهمية مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى بشرم الشيخ حيث أن أفريقيا سوق خصب للتعاون مع أذربيجان .



سفير فنزويلا : اهمية تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وفنزويلا لزيادة التدفق السياحى

أكد السفير ويلمار أومار بارينتوس - سفير فنزويلا بالقاهرة، أن بلاده ومصر تجمعهم علاقات منذ 73 سنة ، وهناك مجالات كثيرة للتعاون فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها البترول والغاز والزراعة والتجارة والكيماويات .

وأكد أهمية مؤتمر الاتحاد فى زيادة العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية.

وأشار السفير ، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي ، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي، "الشباب محور التنمية – الفرص والتحديات"، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، إلى أهمية تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وفنزويلا لزيادة التدفق السياحى ، مؤكدا الاهتمام بالقطاع السياحى وتفعيل مبادرة " عشانك يابلدى ووحدتنا العربية " التى أطلقها اتحاد المستثمرات العرب .



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السفير الياباني