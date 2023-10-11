"ضياء الدين والمليجي" يفتتحان فرع بنك مصر بالمنطقة الإستثمارية بميت غمر

شهد اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر افتتاح فرع بنك مصر بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور ابراهيم المليجي مدير عام منطقة الدقهلية، و ياسر العناني مدير بنك مصر بالمنطقه الاستثمارية.

وعقب الافتتاح تفقد رئيس مركز ومدينة ميت غمر أقسام الفرع واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء.

وأشار" المليجي "أن افتتاح فرع جديد لبنك مصر بالمنطقة الاستثمارية فى مدينة ميت غمر سوف يساهم في تخفيف الضغط والزحام على مقرات البنوك بميت غمر، بما يساهم في التيسير على عملاء البنك وتوفير الوقت والجهد عليهم.

مؤكدًا أهمية دور القطاع المصرفى في المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التي يقدمها في تمويل المشروعات المتوسطة، وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد في إتاحة فرص العمل.

بالإضافة إلى دوره في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التي يقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وأكد رئيس مركز ومدينة ميت غمر إن افتتاح فرع بنك مصر سيسهل الإجراءات والخدمات المصرفية للشباب والمواطنين بمركز ومدينة ميت غمر فضلا عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .

كما أشاد رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالتجهيزات المتوافرة في فرع البنك ومستوى الخدمة المقرر تقديمها للمواطنين والمستثمرين بالمنطقة وبشكل يليق بها.