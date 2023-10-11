استخدامات صودا الخبز.. تقضي على البقع العنيدة والروائح الكريهة

صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) من المكونات السحرية التي لا يعرف قيمتها البعض رغم فعاليتها، فتعمل على إزالة جميع الاتساخات والروائح الكريهة والبقع العنيدة والصعبة التي يصعب إزالتها بالمساحيق العادية، لذا نقدم لك أبرز استخدامات صودا الخبز الفعّالة وتأثيرها على البقع.

صودا الخبز

استخدامات صودا الخبز في الأعمال المنزلية

إزالة بقع الشاي والقهوة من الملابس

تستخدم صودا الخبز لإزالة بقع الشاي والقهوة، فهي من المواد الفعالة التي لا تستغنى عنها الأمهات في منزلها، ويتم استخدامها ببل بعض الماء الدافئ على قطعة الملابس الملطخة ثم يتم إضافة صودا الخبز وفركها جيدًا، وبعد ذلك اتركيها حتى تتفاعل مع القماش جيدًا، ثم اشطفيها بالماء الدافي، وبعدها اغسلي القطعة بمسحوق الغسيل الخاص بك، لتلاحظين إختفاء البقعة ونظافة الملابس.

تنظيف الغسالة

تستخدم صودا الخبز أيضًا في التخلص من الروائح غير المرغوب فيها المعلقة في الثلاجة، فهي بديل للفحم، قومي بإضافة صوداء الخبز في كوب واتركيه داخل الثلاجة؛ ليمتص جميع الروائح الكريهة.

تنظيف الأرض والحوائط

لا تستخدم صودا الخبز في إزالة البقع المعلقة في الملابس فقط، بل تستخدمها الأمهات أيضًا في تنظيم الأرض والحوائط والسجاد، فتعمل على إزالة الاتساخات الملتصقة وجعلها أكثر لمعان.

تنظيف الخضروات والفاكهة

يمكنك أيضًا الاعتماد على صواد الخبز في إزالة الطين والأتربة الملتصقة في الخضروات والفواكه، مثل البطاطس، قومي بأخذ القليل من صودا الخبز وافركيها في البطاطس ثم اشطفيها بالماء جيدًا.

تنظيف الغسالة وإزالة الروائح الكريهة منها

تلاحظ الأمهات ظهور رائحة غير مرغوب فيها داخل الغسالة، مما تجعل الملابس التي يتم غسلها فيها بنفس الرائحة، وللقضاء على هذه الرائحة، يمكنك وضع كمية معتدلة من صودا الخبز داخل الغسالة وتشغيلها بدون ملابس؛ لإزالة الرائحة الكريهة منها.