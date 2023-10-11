وكيل تعليم الأقصر يتابع انتظام الدراسة بإدارة أرمنت التعليمية

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر صباح اليوم مدرستي أبو بكر الصديق الابتدائية بأرمنت الحيط، وأرمنت الإعدادية بنات التابعتين لإدارة أرمنت التعليمية، رافقه خلال الجولة الطاهر عبد الحميد مدير إدارة أرمنت.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

قدم خالد نصيحته إلى الطالبات بضرورة مناهضة الدروس الخصوصية لما تسببه من تضييع للوقت والجهد وهدر للمال، وضرورة استبدالها بمجموعات الدعم المدرسي، والتي توفر الكثير من الوقت، كما رسوم الاشتراك بها اقتصادية جداً، كما أن المعلمين الذين يقومون بالشرح من خلالها على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة والتميز.

وقال خالد" أنصح جميع أبنائي وبناتي بمشاهدة مجموعة قنوات مدرستنا، والتي أنشأتها وزارة التربية والتعليم للسمو والارتقاء بمستوى الشرح للتلميذ والطالب المصري، حيث أن المعلومات تقدم بشكل شيق وممتع ولا تكتفي بأسلوب السرد المعتاد".

وأضاف خالد " كما أن قنوات مدرستنا لا تغفل عن الجانب الترفيهي، فهي تقدم العديد من الأغاني التحفيزية، التي تحث الطلاب على الجد والاجتهاد".