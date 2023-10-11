الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيل تعليم الأقصر يتابع انتظام الدراسة بإدارة أرمنت التعليمية

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

 

    تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر صباح اليوم مدرستي أبو بكر الصديق الابتدائية بأرمنت الحيط، وأرمنت الإعدادية بنات التابعتين لإدارة أرمنت التعليمية، رافقه خلال الجولة الطاهر عبد الحميد مدير إدارة أرمنت.

    يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

    قدم خالد نصيحته إلى الطالبات بضرورة مناهضة الدروس الخصوصية لما تسببه من تضييع للوقت والجهد وهدر للمال، وضرورة استبدالها بمجموعات الدعم المدرسي، والتي توفر الكثير من الوقت، كما رسوم الاشتراك بها اقتصادية جداً، كما أن المعلمين الذين يقومون بالشرح من خلالها على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة والتميز.

    وقال خالد" أنصح جميع أبنائي وبناتي بمشاهدة مجموعة قنوات مدرستنا، والتي أنشأتها وزارة التربية والتعليم للسمو والارتقاء بمستوى الشرح للتلميذ والطالب المصري، حيث أن المعلومات تقدم بشكل شيق وممتع ولا تكتفي بأسلوب السرد المعتاد".

    وأضاف خالد " كما أن قنوات مدرستنا لا تغفل عن الجانب الترفيهي، فهي تقدم العديد من الأغاني التحفيزية، التي تحث الطلاب على الجد والاجتهاد".

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يتفقد كوبري مدخل الطود بعد انتهاء أعمال إنشائه

الجريدة الورقية