إسرائيل تسعى لتشكيل حكومة طوارئ للقفز على فكرة الانقسام (شاهد)

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، إنه بعد 7 أكتوبر كان هناك إحساس عميق لدى الجمهور الإسرائيلي أن حكومته ودولته وجيشه تخلوا عنه.

وأضاف “عوض” خلال مداخلة هاتفية بشاشة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء: “يبدو أن النقاش الداخلي سيصل إلى نهاياته إذا تم تشكيل حكومة طوارئ، لكي يبدو أن الجمهور الإسرائيلي توحد من جديد، وأن النقاش توقف عن الإصلاحات القضائية ومن هو المسؤول”.

تقاسم الخسائر

وأكد أن تشكيل حكومة طوارئ وبعيدا عن فكرة تقاسم الخسائر أو الفشل هو عمليًا من أجل القفز على فكرة الانقسام، لمحاولة استعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي بحكومته وشعبه وجيشه.

إسرائيل بمجلس حرب

وتابع: "الآن إسرائيل بمجلس حرب ينضم إليه أعضاء الكنيست لهم خبرة عسكرية هائلة ليسدوا نقص عدم الخبرة، لأن نتنياهو عمليا ليس عنده وزارء ذوو خبرة عسكرية".

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال ينفذ عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.