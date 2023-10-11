سوزان القلينى : المشاركة فى مؤتمر المستثمرات العرب تعكس الالتزام القوي بالابتكار وتطوير الذكاء الإصطناعي

أكدت الدكتورة سوزان القليني المستشار الاكاديمي ، الرئيس التنفيذي لأوميديا ، الذراع الإعلامي لشركة أون باسيف، والمستشار الاعلامى والأكاديمى لهذه الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ، شريك النجاح لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي، الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب تحت عنوان "الشباب محور التنمية – الفرص والتحديات"، أن الدكتورة هدى يسي رئيسة المؤتمر تعد عظيمة من عظيمات الوطن العربي .

وأشارت إلى ، أن المشاركة في المؤتمر تعكس الالتزام القوي بالابتكار وتطوير الذكاء الإصطناعي ، الذى لايعني فقط تكنولوجيا، بل هو استراتيجية متكاملة يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً في الطريقة التي نعمل بها ونعيش فيها.

وأضافت سوزان القلينى قائلة : " إن مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي سيكون بالنسبة لنا فرصة مثالية لتسليط الضوء على القدرات الواسعة للذكاء الإصطناعي، وكيف يمكن أن يساعد في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير عمليات الإستثمار ورفع قدرات الشركات وجعلها أكثر قدرة على مواكبة التطور السريع والمذهل في التقنيات الحديثة وهو ما يدفعنا لأن نتطلع إلى مشاركة أفكارنا وخبراتنا ومعرفتنا مع كافة الأطراف المشاركة فى هذا الحدث الاقتصادى شديد الاهمية ، كما نأمل أن تكون مشاركتنا مثمرة ومفيدة للجميع " .

وأكدت أهمية اختيار إفريقيا عنواناً للدورة الحالية من المؤتمر فى دورته ال٢٦ ، حيث يعكس بشكل لافت النظر لأهمية توجيه الاستثمارات نحو القارة السمراء.

وأعربت عن سعادتها المشاركة فى المؤتمر الصحفى المهم، الذى أقيم لإلقاء الضوء على كافة الجوانب المتعلقة بمؤتمر المستثمرات العرب.

وقالت القلينى ، لا يخفى على أحد أنه في عصرنا الرقمي، يشهد الذكاء الصناعي تطوراً متسارعاً ، كما يعد الآن جزءاً لا يتجزأ من مختلف القطاعات ، بل يلعب دوراً محورياً في نمو وتقدم العديد من الصناعات، وخاصة في مجال الأعمال والاستثمار وهو ما يجعل شركة أون باسيف، تؤمن إيماناً قوياً بالقدرة التحويلية للذكاء الصناعي ، وبالتالى العمل وبشكل مستمر على أن تكون في طليعة هذا المجال المتقدم، بالاستثمار في الابتكار والتطوير من أجل تقديم حلول ذكية وعمليات تعلم آلي متقدمة.